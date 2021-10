Η γιαγιά στη Σαντορίνη που έκανε παρατήρηση στον διάσημο σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ: «Έβαλες πολύ αλάτι» - ΒΙΝΤΕΟ

Η ελληνική γαστρονομία, η Σαντορίνη και η πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο σεφ που συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ «Gordon, Gino & Fred Go Greek» εξερευνά τις γαστρονομικές απολαύσεις των ελληνικών νησιών μαζί με τους φίλους του, τον σεφ Gino D'Acampo και τον μετρ ξενοδοχείων Fred Sirieix.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας ο Ράμσεϊ αποκάλυψε ότι το καλύτερο γεύμα που έχει φτιάξει ποτέ ήταν για την πριγκίπισσα Νταϊάνα τη δεκαετία του 1990.

Ήταν ένα γεύμα που για ορεκτικό είχε μαγειρέψει τερίν με πράσο και για κυρίως πιάτο λαβράκι.

Αποκάλεσε την πριγκίπισσα Νταϊάνα «απλά όμορφη» συγκρίνοντας την μάλιστα με το πλούσιο ελληνικό περιβάλλον της Ελλάδας

«Θέλω να πω, εδώ είναι το πιο διάσημο σούπερ μοντέλο των νησιών, η Σαντορίνη, όπως κι εκείνη ήταν με διαφορά, ένα από τα πιο ευγενικά μέλη της βασιλικής οικογένειας που έχω γνωρίσει ποτέ», είπε ο Ράμσεϊ.

Here we go again......#GordonGinoandFred is going Greek starting tonight at 9 PM on @ITV.......Hopefully we make it off the Greek Islands in one piece ! pic.twitter.com/PoSrLc5v6m