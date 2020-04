Η Γκουίνεθ Πάλτροου δημοπρατεί ιστορικό φόρεμα για να ενισχύσει τους πληγέντες από τον κορωνοϊό

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και γκουρού της υγιεινής ζωής και της ευεξίας, Γκουίνεθ Πάλτροου αξιοποιεί τη μόδα για καλό σκοπό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ηθοποιός ανακοίνωσε ότι δημοπρατεί το φόρεμα που φορούσε στα Όσκαρ το 2000 για να συγκεντρώσει πόρους για τις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων από την πανδημία Covid-19.

Η δημοπρασία εντάσσεται στην πρωτοβουλία «All In Challenge» στο πλαίσιο της οποίας εκπρόσωποι της κινηματογραφικής και μουσικής βιομηχανίας και αθλητές προσφέρουν αντικείμενα ή εμπειρίες σε δημοπρασίες για τη συγκέντρωση χρημάτων για τις οργανώσεις Meals on Wheels, No Kid Hungry, World Central Kitchen, Feeding America και America's Food Fund.