Τα ’90s είναι και πάλι στη μόδα με τα cool kids on the block να ξαναμπαίνουν στα flared τζιν και τα Juicy Couture φούτερ τους, οι παραγωγοί της απόλυτης american teen σειράς, Saved By the Bell ετοιμάζουν το remake και το περιοδικό Page Six αναφέρει πως η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck, ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια celebrities μαζί με τους Brangelina, μπορεί να είναι ξανά μαζί!