Η Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει στην Αυστραλία

Η βασίλισσα της ποπ, Κάιλι Μινόγκ επιβεβαίωσε στη ραδιοφωνική παραγωγό Ζόι Μπολ του BBC Radio 2 ότι επιστρέφει στην Αυστραλία, τη χώρα που γεννήθηκε μετά από 30 χρόνια διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ίδια δήλωσε ότι «δεν μπορούσε να πιστέψει» την αντίδραση των θαυμαστών της στην είδηση. Επισήμανε όμως ότι θα επισκέπτεται τακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ζω εδώ 30 χρόνια, πάντα θα επιστρέφω», είπε η Κάιλι η οποία δεν πιστεύει ότι «θα αλλάξουν πολλά» με την αλλαγή αυτή. «Πέρασα πολύ χρόνο με την οικογένειά μου φέτος στην Αυστραλία και αισθάνθηκα πολύ καλά. Το συζητούσα εδώ και καιρό. Μην ανησυχείτε, δεν θα γίνω... ξένη».

Το νέο τραγούδι της τραγουδίστριας με τίτλο «A Second To Midnight», είναι μια συνεργασία με τον Όλι Αλεξάντερ, ο οποίος πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην δραματική μίνι σειρά «It's a Sin» του Channel 4.

«Γυρίσαμε το βίντεο κλιπ πριν από μερικές εβδομάδες, το οποίο είναι πολύ διασκεδαστικό και ανυπομονώ να το δει ο κόσμος», είπε η Κάιλι. «[Ο Alexander είναι] τόσο γλυκός και πανέμορφος».

Από την Μελβούρνη, η Κάιλι ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί θαύμα στην αυστραλιανή τηλεόραση και πρωταγωνίστρια στην σαπουνόπερα «Neighbors». Στα τέλη των 80’ς εγκαταλείπει την υποκριτική για το τραγούδι. Το «I Should Be So Lucky» κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο του 1987 και καταφέρνει να σκαρφαλώσει στην κορυφή σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία, ταυτόχρονα.

Στα 36 της διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Έκανε μερική μαστεκτομή, χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες και κατάφερε να βγει νικήτρια.

Τον περασμένο Νοέμβριο η Κάιλι έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης, που έφτασε στην κορυφή των τσαρτ ξανά με το άλμπουμ της «Disco». H βασίλισσα είχε επιστρέψει στον θρόνο της...