Η Κέιτ Μίντλετον ετοίμασε πρωινό σε παιδιά νηπιαγωγείου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας βασιλικής πρωτοβουλίας με τίτλο «5 Big Questions on the Under Fives», η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και έχει ως στόχο να ξεκινήσει η συζήτηση για το σωστό μεγάλωμα τον παιδιών.

Η Κέιτ, μητέρα τριών παιδιών, μπήκε στην αίθουσα πρωινού του σχολείου κρατώντας ένα καλάθι με δημητριακά, γάλα και διάφορα άλλα αρτοσκευάσματα.

The Duchess of Cambridge helped serve breakfast at a pre-school this morning.

Kate visited the Stockwell Gardens Nursery in London - she's currently promoting her '5 Big Questions On The Under-5s' survey. pic.twitter.com/8U1GwT5daj