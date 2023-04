Η Kim Kardashian βρέθηκε το Σαββατοκύριακο μαζί με την κόρη της North West στο κόκκινο χαλί των βραβείων Fashion Los Angeles Awards του The Daily Front Row για να στηρίξει τον φίλο και επί χρόνια συνεργάτη της, hair artsit Chris Appleton ο οποίος τιμήθηκε ως Hair Artist of the Year.