Η Κιμ Καρντάσιαν μιλάει για τον χωρισμό της από τον Κάνιε Γουέστ

H τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν καταρρέει συζητώντας τα προβλήματα στο γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ στο ριάλιτι που πρωταγωνιστεί «Keeping Up With the Kardashians»...