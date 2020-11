Η Κλοέ Καρντάσιαν πώλησε το σπίτι της στο Καλαμπάσας για 15,5 εκατ. δολάρια

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το αστέρι του «Keeping Up With the Kardashians», κατάφερε να πωλήσει το σπίτι έναντι 15,5 εκατομμύρια δολάρια -διπλασιάζοντας τα χρήματα που δαπάνησε για την αγορά του, καθώς το είχε αποκτήσει πριν από 6 χρόνια έναντι 7,2 εκατομμύρια δολάρια.