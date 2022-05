Η Μαντόνα καλεί τον Πάπα να...συζητήσουν»: «Έχω αφοριστεί τρεις φορές»

Η Μαντόνα μάλιστα χρησιμοποιεί το λογοπαίγνιο «I swear/I don’t swear», που σημαίνει «ορκίζομαι» αλλά και «βρίζω» ενώ λέει πως έχει δεκαετίες να εξομολογηθεί αλλά ο αφορισμός της είναι «άδικος».

Στο tweet της η Μαντόνα αναφέρει αναλυτικά: «Γεια @Pontifex Francis — Είμαι καλή Καθολική. Ορκίζομαι! Δηλαδή δεν ορκίζομαι! Έχουν περάσει μερικές δεκαετίες από την τελευταία μου εξομολόγηση. Θα ήταν δυνατόν να συναντηθούμε μια μέρα για να συζητήσουμε κάποια σημαντικά θέματα; Έχω αφοριστεί 3 φορές. Δεν (μου) φαίνεται δίκαιο. Με εκτίμηση, Madonna».

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna