Η Μαντόνα παραδέχτηκε ότι έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις

Δίχως πάντως να αποκαλύψει ακριβώς ούτε τι είδους επέμβαση έκανε ούτε πότε υποβλήθηκε σε αυτή.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol ?? pic.twitter.com/jd8hQyi2Az