Η Μαράια Κάρεϊ διδάσκει μαθήματα σύνθεσης και παραγωγής τραγουδιών

«Για πρώτη φορά, αφήνω τις κάμερες να γίνουν μάρτυρες της δημιουργικής μου διαδικασίας» αναφέρει η Μαράια Κάρεϊ για τα μαθήματα με τίτλο «Mariah Carey: Teaches The Voice As An Instrument».