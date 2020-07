Η Μαράια Κάρεϊ ολοκλήρωσε τη συγγραφή των νέων της απομνημονευμάτων

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μου πήρε μια ζωή να βρω το θάρρος και τη διαύγεια να γράψω τα απομνημονεύματά μου. Θέλω να πω την ιστορία για τις στιγμές» αναφέρει η Μαράια Κάρεϊ. «Τα σκαμπανεβάσματα, οι θρίαμβοι και τα τραύματα, τα δεινά και τα όνειρα που συνέβαλαν στο άτομο που είμαι σήμερα» προσθέτει.

«Αν και υπήρξαν αμέτρητες ιστορίες για μένα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου και της πολύ προσωπικής μου ζωής, ήταν αδύνατο να μεταφέρω τις πολυπλοκότητες και τα βάθη της εμπειρίας μου σε οποιοδήποτε άρθρο ενός περιοδικού ή 10λεπτη τηλεοπτική συνέντευξη» πρόσθεσε. «Ακόμα και τότε, τα λόγια μου φιλτραρίστηκαν μέσω των φακών κάποιου άλλου, ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την αποστολή κάποιου άλλου να με καθορίσει».

The Meaning of Mariah Carey ?? Out Sept 29 ?? Pre-order: https://t.co/zepHkXMYFJpic.twitter.com/vEgi6PEMXX