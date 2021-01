Η Μαράια Κάρεϊ τραγουδά σε βίντεο το «Auld Lang Syne» αλλά ξεχνά τους στίχους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο βίντεο η τραγουδίστρια του «All I Want for Christmas is You» φοράει ένα λαμπερό φόρεμα και είναι περιτριγυρισμένη από χιόνια.

Το βίντεο της Μαράια Κάρεϊ κλείνει με το μήνυμα: «Σας αγαπώ! Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! Ας ελπίσουμε για καλύτερες, καλύτερες μέρες, το 2021 και στη συνέχεια».

Το τραγούδι προέρχεται από ένα ποίημα του 1788, του εθνικού ποιητή της Σκωτίας, Ρόμπερτ Μπερνς, στο οποίο έχει προστεθεί παραδοσιακός λαϊκός ρυθμός.

Η φράση «for auld lang syne» αντιστοιχεί σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent στο «όπως τον παλιό καιρό». Είναι ένα ποίημα που καλεί στη διατήρηση των παλαιότερων, αγαπημένων μας φιλιών. Συνδέεται με τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, μία περίοδο που οι άνθρωποι συναντιούνται για να θυμηθούν τις παλιές χαρές και θλίψεις, ειδικά εκείνες που πέρασαν μαζί ο ένας παρέα με τον άλλον.

HAPPY NEW YEAR!!! ?????? (sorry for the camera work ??) #AuldLangSynepic.twitter.com/gUqEe0JvO4