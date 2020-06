Η Μελάνια Τραμπ επαναδιαπραγματεύτηκε το προγαμιαίο της συμβόλαιο

Ένας από τους λόγους που η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ καθυστέρησε τη μετακόμισή της από τη Νέα Υόρκη στον Λευκό Οίκο το 2017 ήταν επειδή επαναδιαπραγματευόταν το προγαμιαίο συμβόλαιο με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με βιβλίο που κυκλοφορεί αύριο, συγγραφέας του οποίου είναι δημοσιογράφος της Washington Post.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συγγραφέας Μέρι Τζόρνταν επικαλείται πηγές κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ και αναφέρει ότι πρόθεσή της πρώτης κυρία των ΗΠΑ ήταν να «τροποποιήσει την οικονομική της συμφωνία με τον σύζυγό της», ενώ η Μελανία ανέφερε ως αιτία της καθυστέρησης μετάβασης στον Λευκό Οίκο τη «φροντίδα του γιου της, Μπάρον».

Το βιβλίο, με τίτλο «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump» βασίζεται σε περισσότερες από 100 συνεντεύξεις σύμφωνα με την Washington Post.

Στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι η Μελάνια Τραμπ χρειαζόταν χρόνο για να ηρεμήσει μετά τις υποτιθέμενες σεξουαλικές ατασθαλίες του προέδρου των ΗΠΑ. Η Μέρι Τζόρνταν γράφει ότι τρία άτομα κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζονται ότι το νέο προγαμιαίο συμβόλαιο διασφάλισε ότι ο Μπάρον δεν θα αποκλειστεί από τις οικογενειακές επιχειρήσεις.

«Ήθελε να αποδείξει γραπτώς ότι όσον αφορά τις οικονομικές ευκαιρίες και την κληρονομιά, ο Μπάρον θα αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ίσος με τα άλλα τρία παιδιά του Τραμπ» γράφει η Τζόρνταν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές δημοσίως την υποστήριξή του στην ιδέα της προστασίας της περιουσίας κάποιου με ένα προγαμιαίο συμβόλαιο.