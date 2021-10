Η Μελίντα Γκέιτς δημιουργεί εκδοτικό οίκο με επίκεντρο βιβλία για γυναικεία ζητήματα

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς δραστηριοποιείται σε έναν νέο τομέα, την έκδοση βιβλίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με το περιοδικό Elle η πρώην γενική διευθύντρια προϊόντων πληροφορικής στην εταιρεία Microsoft και πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς σε συνεργασία με την Flatiron Books, τμήμα των εκδόσεων Macmillan, εγκαινιάζει τα βιβλία Moment of Lift Books, «αφιερωμένα αποκλειστικά στη μη μυθοπλασία για κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν γυναίκες και κορίτσια».

Ο τίτλος του εκδοτικού οίκου προέρχεται από το βιβλίο της Μελίντα Γκέιτς «The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World» (Η Στιγμή της Ανύψωσης: Πώς η Ενδυνάμωση των Γυναικών Αλλάζει τον Κόσμο).

Σε πρώτο στάδιο θα κυκλοφορήσουν τρία βιβλία σε αυτόν τον τομέα, το πρώτο από τα οποία θα δημοσιευτεί το 2023.

«Ενώ έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο προς την ισότητα των φύλων τις τελευταίες δεκαετίες, η πανδημία της COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει δυσανάλογα τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης των γυναικών» ανέφερε σε δήλωσή της η συμπρόεδρος του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, σύμφωνα με το AP.

Καθώς ο κόσμος εργάζεται για την προώθηση μιας δίκαιης ανάκαμψης, ο Moment of Lift Books θα εκδίδει έργα που γράφουν οραματιστές και οραματίστριες που βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι φωνές και οι προοπτικές των γυναικών δεν θα μείνουν πίσω. Ελπίζω ότι οι ιστορίες τους θα εμπνεύσουν τους αναγνώστες να συμμετάσχουν στον παγκόσμιο αγώνα για ισότητα, υπογράμμισε.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Upwardly Global, Τζίνα Κράουσε – Βίλμαρ στο βιβλίο της που θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο της Γκέιτς «θα διερευνήσει τα συστήματα που εγκλωβίζουν τις γυναίκες πρόσφυγες σε κύκλους οικονομικού αγώνα».

Ο Ντέιβιντ Μοϊνίνα Σένγκεχ, υπουργός Βασικής και Ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σιέρα Λεόνε γράφει βιβλίο, στο οποίο υποστηρίζει ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στις έγκυες γυναίκες να παρακολουθούν σχολείο στη χώρα.

Στο τρίτο βιβλίο, η Τζόαν Ν. Σμιθ, ιδρύτρια, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα το Μπρούκλιν, Girls for Gender Equity, «θα διερευνά πώς (και γιατί) η αμερικανική κοινωνία εξακολουθεί να απορρίπτει τα μαύρα κορίτσια και τα νεαρά άτομα μη δυαδικού φύλου».