Η Ντόλι Πάρτον εμβολιάζεται και διασκευάζει το «Jolene» για την περίσταση - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ωστόσο, θα το κάνω» είπε η Ντόλι Πάρτον στο CNN εκείνη την περίοδο. «Δεν ήθελα να παρακάμψω τη σειρά. Δεν δωρίζω τα χρήματα για να μπορέσω να προστατευτώ. Το έκανα για όλους» υπογράμμισε.

Στις 2 Μαρτίου, η τραγουδίστρια έσπευσε στο Twitter για να δημοσιεύσει φωτογραφία της την ώρα που εμβολιάζεται και τη συνόδευσε με ένα κλασικό αστείο.

«Η Ντόλι παίρνει μια δόση από το δικό της φάρμακο» έγραψε στη λεζάντα.

Αργότερα κοινοποίησε ένα βίντεο στο Instagram από τη στιγμή που εμβολιάζεται.

«Επιτέλους θα κάνω το εμβόλιο μου - είμαι τόσο ενθουσιασμένη», είπε στους θαυμαστές της. «Περίμενα λίγο, είμαι αρκετά μεγάλη για να κάνω το εμβόλιο και είμαι αρκετά έξυπνη για να το κάνω» τόνισε.

Για να δώσει ακόμη περισσότερη έμφαση άρχισε να τραγουδά a cappella την επιτυχία της «Jolene», με νέες λέξεις διασκευασμένη για την περίσταση.

Το όνομα Jolene στη νέα εκδοχή γίνεται vaccine (εμβόλιο).

«Εμβόλιο, εμβόλιο, εμβόλιο, εμβόλιο, σας ικετεύω, μην διστάσετε... γιατί αν πεθάνετε, τότε θα είναι λίγο αργά» τραγουδά η Ντόλι Πάρτον.

«Ξέρω ότι προσπαθώ να είμαι αστεία τώρα, αλλά είμαι απολύτως σοβαρή για το εμβόλιο. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να επανέλθουμε στο φυσιολογικό - ό, τι κι αν αυτό είναι - και αυτό θα είναι ένα υπέροχο χτύπημα στο χέρι, έτσι δεν είναι;» ανέφερε.

Απευθύνθηκε επίσης σε όσους τάσσονται κατά του εμβολιασμού. «Θέλω απλώς να πω σε όλους εσάς τους δειλούς εκεί έξω, μην είστε τόσο φοβητσιάρηδες. Βγείτε και κάντε το εμβόλιο» είπε η τραγουδίστρια.

