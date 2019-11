Η Ολίβια Κόλμαν τιμήθηκε από τη βρετανική βασιλική οικογένεια

Η Ολίβια Κόλμαν μπορεί να υποδύεται βασίλισσες στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αλλά τώρα έχει πλέον και βασιλικό τίτλο στην πραγματική ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η βραβευμένη με Όσκαρ Βρετανίδα ηθοποιός -η οποία εμφανίζεται στον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' στην τρίτη σεζόν του «The Crown» στο Netflix- τιμήθηκε με τον τίτλο του Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η Ολίβια Κόλμαν παρέλαβε το παράσημο και τον τίτλο σε τελετή απονομής την περασμένη Πέμπτη από την πριγκίπισσα Άννα, τη μοναδική κόρη της βασίλισσας κι αυτό σημαίνει ότι τώρα μπορεί να προσθέσει τα αρχικά CBE (Commander of the Order of the British Empire) στο όνομά της.