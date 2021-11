Η πριγκίπισσα Σαρλίν επέστρεψε στο Μονακό ύστερα από 6 μήνες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Nice Matin», την υποδέχθηκαν με μια μεγάλη ανθοδέσμη ο πρίγκιπας Αλβέρτος, τα δύο παιδιά τους, Ζακ και Γκαμπριέλα, καθώς και η πριγκίπισσα Στεφανί. Στην συνέχεια με ελικόπτερο έφτασαν στο Μονακό σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Το παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από την επιστροφή της όπου διακρίνεται η φιγούρα μιας γυναίκας καταβεβλημένης αλλά χαρούμενης. Το μήνυμα που τις συνόδευε έγραφε: «Μια επανένωση γεμάτη χαρά και συγκίνηση.»

Princess Charlene is finally back home with her family! ?? She landed this morning from South Africa. She contracted a very bad virus in SA back in May & underwent several operations till just a few weeks ago as her doctors forbade her to travel till now. So happy to see her back pic.twitter.com/gPNjniJnWS