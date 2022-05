Η Ριάνα απέκτησε ένα υγιέστατο αγοράκι

Την πληροφορία επιβεβαίωσε πρώτο το TMZ, αν και η 34χρονη τραγουδίστρια, όσο και ο πατέρας του παιδιού, ASAP Rocky, δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τη γέννηση του γιου τους.

Rihanna and A$AP Rocky have welcomed their baby boy! https://t.co/5346DjCVzV