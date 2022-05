Η Σαρλίζ Θερόν δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες της Clea, του χαρακτήρα της στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel

Η ηθοποιός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο φωτογραφίες που δίνουν μία πρώτη εντύπωση για το μακιγιάζ και το κοστούμι της Clea.

Η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Γνωρίστε την Clea».

Η Clea έχει μία post-credits σκηνή στην ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» των Disney και Marvel.