Η Σιλό Τζολί - Πιτ μεγάλωσε και ομόρφυνε

Είναι το πρώτο βιολογικό παιδί της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ. Όταν ήρθε στον κόσμο η Σάιλο είχε ήδη δύο αδέλφια.

Η σούπερ σταρ μαμά της είχε υιοθετήσει τον Μάντοξ (γεννημένος στην Καμπότζη ) και την Ζαχάρα (καταγωγή από την Αιθιοπία). Μόλις ένα χρόνο μετά την Σιλό υιοθετήθηκε ο Παξ από το Βιετνάμ.

Οι πρώην «Brangelina» απέκτησαν το 2016 και τα δίδυμα Βιβιέν και Νοξ. Το ενδιαφέρον για τα παιδιά των Τζολί-Πιτ έχει αυξηθεί από τότε που ανακοίνωσαν το χωρισμό τους αν και η Σιλό από πολύ μικρή απασχόλησε τον Τύπο.

Ίσως επειδή ήταν το πρώτο παιδί που μοιράστηκε τα αξιοζήλευτα χαρακτηριστικά των γονιών της ή ίσως επειδή από μικρή έχει μία τολμηρή ή ανορθόδοξη αίσθηση της μόδας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, η Σιλό ξεχωρίζει.

Η Αντζελίνα και ο Μπραντ για να αποφύγουν τα μέσα ενημέρωσης έφυγαν από τις ΗΠΑ και ταξίδεψαν στο Σβακοπμούντ της Ναμίμπια για να περιμένουν τη γέννηση της κόρης τους.

Η Σιλό έκανε το φωτογραφικό της ντεμπούτο τον Ιούνιο του 2006, όταν οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στις σελίδες του περιοδικού People και Hello. Σύμφωνα με τους The New York Times, δόθηκε το ποσό των 4,1 εκατομμυρίων δολαρίων για τις φωτογραφίες. Ωστόσο, το περιοδικό το αμφισβήτησε. Τα χρήματα λέγεται ότι δόθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει χαρακτηριστεί ως μια «υπέροχη μητέρα». Το 2007 η ηθοποιός σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Elle, μίλησε για τα παιδιά της. Για το πώς αισθάνθηκε την αγάπη για τα υιοθετημένα παιδιά Μάντοξ και Ζαχάρα που μεγάλωσαν στη φτώχεια, αλλά τώρα έχουν μια καλή ζωή, ενώ στη συνέχεια τα συνέκρινε με την βιολογική της κόρη, η οποία γεννήθηκε σε έναν κόσμο τελείως διαφορετικό. Αυτό είχε ως συνέπεια ν’ υπάρξουν αντιδράσεις από πολλούς, οι οποίοι αμφισβήτησαν την αγάπη της Αντζελίνας για την κόρη της Σιλό.

Σε άλλη συνέντευξή της στο «Vanity Fair», η Τζολί περιέγραψε την κόρη της λέγοντας: «Είναι υπερβολικά αστεία η Σιλό, από τους πλέον παιχνιδιάρικους ανθρώπους που θα συναντήσετε ποτέ». Η Τζολί σημείωσε ακόμη ότι και εκείνη ήταν έτσι στην ηλικία της. «Ζωηρή και πολύ ομιλητική, τα πρώτα σημάδια», είπε η Τζολί. «Συνήθιζα να ντύνομαι κι εγώ με κοστούμια», είχε στο Us Weekly. «Προτιμά την φόρμα, και τα κοστούμια. Της αρέσει να ντύνεται σαν αγόρι. Θέλει να είναι αγόρι. Γι’ αυτό έπρεπε να κόψουμε τα μαλλιά της. Της αρέσει να φοράει αγορίστικα ρούχα».

Ο μπαμπάς της σε μία τηλεοπτική του συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ αποκάλυψε ότι η βιολογική του κόρη, τότε μόλις δυόμισι χρονών, προτιμούσε να την φωνάζουν με αγορίστικο όνομα. «Θέλει μόνο να την φωνάζουμε Τζον ή Πίτερ» αποκάλυψε ο Πιτ στο People.

Λίγα χρόνια αργότερα, η Σιλό έκανε τα δικά της πρωτοσέλιδα όταν παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας «Unbroken», φορώντας κοστούμι και γραβάτα. Η μαμά της ήταν πάντα πολύ υποστηρικτική στις επιλογές της κόρης της.

Σήμερα η Σιλό είναι 15 ετών και έχει εξελιχθεί σε μια πανέμορφη έφηβη.

Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ έχει μακρύνει τα μαλλιά της και εμφανίστηκε για πρώτη φορά με ντένιμ σορτσάκι. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε μαζί με την μητέρα της και την αδελφή της σε έξοδο για ψώνια στο Λος Άντζελες. Μαμά και κόρες αγόρασαν έθνικ ρούχα. Η έφηβη Σιλό, δεν θύμιζε σε τίποτα το παιδάκι που κρυβόταν από τις κάμερες. Πλέον είναι ένα ψηλό όμορφο κορίτσι, που αδιαφορεί για την ύπαρξη των παπαράτσι.