Η σκηνοθέτις του Babygirl υπερασπίζεται το χάσμα ηλικίας – «Θα πρέπει να εξομαλυνθεί πλήρως»

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό W Magazine, η Reijn ρωτήθηκε σχετικά με το Babygirl που προσθέτει στην πρόσφατη τάση των ταινιών με ρομάντζα με ηρωίδες που έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας με τους ήρωες, από το The Perfect Find της Gabrielle Union και το Lonely Planet της Laura Dern, μέχρι το The Idea of You της Anne Hathaway και το άλλο project της Kidman, A Family Affair.