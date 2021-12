Η συγγνώμη του 50 Cent στη Madonna για το «κράξιμο» στις αποκαλυπτικές της φωτογραφίες

Ο θρύλος της ραπ είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Ό,τι πιο αστείο! LOL. Αυτή είναι η Μαντόνα στο κρεβάτι να προσπαθεί να το παίξει "like a virgin" στα 63».

Σε απάντηση, η βασίλισσα της ποπ, σε stories της την Πέμπτη, σχολίασε: «Εδώ ο 50 Cent προσποιούνταν ότι είναι φίλος μου. Τώρα αποφάσισες να με κακολογήσει! Υποθέτω ότι η νέα σου καριέρα είναι να προκαλείς την προσοχή προσπαθώντας να ταπεινώσεις τους άλλους στα social media», συνέχισε. «Η χαμηλότερου επιπέδου επιλογή που θα μπορούσατε να κάνετε ως καλλιτέχνης και ως ενήλικας», είπε και ολοκλήρωσε:

«Απλώς ζηλεύεις, δεν θα φαίνεσαι τόσο καλά όσο εγώ, ούτε θα διασκεδάζεις τόσο πολυ όταν θα είσαι στην ηλικία μου».

Ο 50 Cent έγραψε στο Twitter : «Πρέπει πληγωσα πολύ τα συναισθήματα της Madonna, πήγε και ξέθαψε μια παλιά φωτογραφία του MTV από το 2003».

?? I must have hurt Madonna feelings,she went and dug up a old MTV photo from 03????‍>?ok Im sorry i did not intend to hurt your feelings.I don’t benefit from this in anyway i said what i thought when i saw the picture because of where i had seen it before i hope you accept my apology pic.twitter.com/Kd0EdT5R95