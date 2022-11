Η Τζένιφερ Άνιστον ετοιμάζει μήνυση κατά του Μπραντ Πιτ – Σκοπεύει να ζητήσει 100 εκατ. δολάρια

Όταν χώρισαν, η εταιρεία «πέρασε στα χέρια» του ηθοποιού, με την πρώην σύζυγό του να έχει τον τίτλο της συνιδιοκτήτριας. Ο Μπραντ Πιτ σκοπεύει τώρα, να πουλήσει την εταιρεία, η οποία ήταν συμπαραγωγός στις ταινίες «12 Χρόνια Σκλάβος» και «Moonlight».

Why is Jennifer Aniston/HerSolution https://t.co/WXOVJI3mrr set to sue Brad Pitt for 100 million dollars? - Marca English https://t.co/RtQaczq8go