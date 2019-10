Η Τζίτζι Χαντίντ έβγαλε εκτός πασαρέλας απρόσκλητη... εισβολέα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εισβολέας ήταν η Γαλλίδα κωμικός Marie Benoliel, η οποία διαδικτυακά παρουσιάζεται ως Marie S'infiltre.

Την Benoliel ντυμένη με σύνολο στο στυλ του γαλλικού οίκου, την ώρα που άρχισε να παίρνει πόζες, σταμάτησε το supermodel, Τζίτζι Χαντίντ, η οποία άλλαξε πορεία, βάδισε προς το μέρος της και με αυστηρή έκφραση και με τη βοήθεια άλλων μοντέλων την οδήγησε εκτός πασαρέλας.

Δείτε το βίντεο:

Please enjoy this video of Gigi Hadid putting an absolute STOP to a YouTuber who thought it would be funny to crash a fashion show as a prank: https://t.co/j9yTgVZFxdpic.twitter.com/BHf7SxozFL