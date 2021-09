Η ζωή της Σελίν Ντιόν σε νέο ντοκιμαντέρ - ΒΙΝΤΕΟ

Η Καναδή τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν πρόκειται να γίνει το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της υποψήφιας για όσκαρ Αϊρίν Τέιλορ Μπρόντσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Sony Music Entertainment, σε συνεργασία με την SME Canada και τη Vermilion Films, ανακοίνωσε την έναρξη της παραγωγής της ταινίας που θα επικεντρωθεί στις μοναδικές αλλά και άσχημες στιγμές της εκπληκτικής 40χρονης καριέρας της Σελίν Ντιόν.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές ήταν όταν το τραγούδι της “ My Heart Will Go On”, στη ταινία «Ο Τιτανικός» αναδείχθηκε το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι στα Όσκαρ το 1998, το οποίο έκανε ρεκόρ πουλώντας πάνω από 250 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Σε δήλωσή της, η Σελίν είπε: «ήμουν πάντα ανοιχτό βιβλίο με τους θαυμαστές μου και με ευαισθησία και προσεγμένη δημιουργικότητα, πιστεύω ότι η Αϊρίν θα είναι σε θέση να δείξει σε όλους ένα μέρος του εαυτού μου που δεν έχουν ξαναδεί ... Ξέρω ότι θα πει την ιστορία μου με τον πιο ειλικρινή και συγκινητικό τρόπο ».

Το ντοκιμαντέρ της Sony δεν είναι η μόνη ταινία για τη ζωή και την καριέρα της διάσημης τραγουδίστριας.

Η ταινία «Aline» είναι κάτι περισσότερο από έναν απλό φόρο τιμής στην καριέρα της Σελίν Ντίον. Από τους τίτλους αρχής, παραδέχεται ότι είναι εμπνευσμένη από την ζωή της Ντιόν και παρουσιάζεται σαν βιογραφική ταινία. Θα βγει στους κινηματογράφους στις αρχές του 2022. Έκανε την πρώτη της προβολή στο 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών. Το σκηνοθετεί η κωμικός Βαλερί Λεμερσιέ, η οποία και πρωταγωνιστεί στο ρόλο μιας σταρ της μουσικής με το όνομα «Aline Dieu». Ενσαρκώνει την Σελίν Ντιόν σε κάθε ηλικία, ξεκινώντας από την ηλικία των 12 που ζει με τη μεγάλη γαλλοκαναδική οικογένειά της και έχει όνειρο να γίνει τραγουδίστρια.