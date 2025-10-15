Quantcast
Hailey Bieber: Πώς η μητρότητα τής άλλαξε τη ζωή - Real.gr
real player

Hailey Bieber: Πώς η μητρότητα τής άλλαξε τη ζωή

20:00, 15/10/2025
Hailey Bieber: Πώς η μητρότητα τής άλλαξε τη ζωή

ΠΗΓΗ: EPA/NINA PROMMER

Η Hailey Bieber είπε ότι έχει αναπτύξει μια «σιωπηλή δύναμη και αυτοπεποίθηση».

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved