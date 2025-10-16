Quantcast
Hailey Bieber: Ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου με τη Selena Gomez - Real.gr
real player

Hailey Bieber: Ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου με τη Selena Gomez

20:00, 16/10/2025
Hailey Bieber: Ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου με τη Selena Gomez

Η Hailey Bieber έκανε ένα αιχμηρό σχόλιο για τη Selena Gomez, υπενθυμίζοντάς μας τη μακρόχρονη αντιπαλότητά τους.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved