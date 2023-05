Σε συνέντευξη Τύπου για τη νέα του ταινία “Indiana Jones and the Dial of Destiny” στο Φεστιβάλ των Καννών πόζαρε με τον τιμητικό του Χρυσό Φοίνικα και παράλληλα απόλαυσε τα εύσημα του Τύπου. Βέβαια, αυτό που… ξεχώρισε ήταν το φλερτ από μία δημοσιογράφο, η οποία τόλμησε να του πει δημοσίως ότι τον βρίσκει “καυτό.”