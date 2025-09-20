«How to Be a DJ in ’90s New York City»: Ο Μαρκ Ρόνσον κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του «Night People - Real.gr

Τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Night People: How to Be a DJ in ’90s New York City» κυκλοφόρησε ο Βρετανός-Αμερικανός μουσικός, DJ, τραγουδοποιός και παραγωγός Μαρκ Ρόνσον και γιόρτασε με ένα πάρτι σε κλαμπ της Νέας Υόρκης.

«Έγραψα αυτό το βιβλίο επειδή ήθελα να γιορτάσω αυτή την εποχή, αυτή τη μαγική εποχή όταν ξεκίνησα να εργάζομαι ως DJ στην πόλη. Ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στην τέχνη και σε αυτό που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο, που είναι παίζω μουσική σε υπόγεια σαν κι αυτό» δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός επιτυχιών.

Προτού αρχίσει να γράφει τραγούδια για τη Lady Gaga, τη Μάιλι Σάιρους, τον Μπρούνο Μαρς και πολλούς άλλους ο Ρόνσον ήταν ένας από τους περιζήτητους DJ της Νέας Υόρκης.

Το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τον Grand Central Publishing σχεδιάζεται ήδη να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.