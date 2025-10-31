Η Άνα ντε Άρμας αποφάσισε να χωρίσει από τον Τομ Κρουζ - Ο λόγος που ένιωθε «άβολα» στη σχέση τους - Real.gr

Έπειτα από περίπου εννέα μήνες σχέσης, ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας οδηγήθηκαν στον χωρισμό, με πηγή από το περιβάλλον τους να αναφέρει, πως η απόφαση ήταν της ηθοποιού, καθώς κάποιες καταστάσεις την έκαναν να νιώθει «άβολα».

Σύμφωνα με το περιοδικό «Us Weekly», η Ντε Άρμας ήταν εκείνη που έδωσε τέλος στη σχέση τους, μιας και οι γρήγοροι ρυθμοί που εξελισσόταν ο δεσμός τους την είχαν προβληματίσει.

Πρόσωπο που βρισκόταν κοντά στο πρώην ζευγάρι δήλωσε ότι «τα πράγματα προχωρούσαν πολύ γρήγορα και η Άνα άρχισε να νιώθει κάπως άβολα με τον ρυθμό που εξελισσόταν η σχέση». Όπως αποκάλυψε, η ηθοποιός ζήτησε να χωρίσουν, αλλά εξακολουθεί να «εκτιμά και να συμπαθεί πολύ τον Τομ», με τον οποίο υπάρχει «αναντίρρητη χημεία». «Θέλουν να παραμείνουν φίλοι, αλλά εκείνη είχε ανάγκη να κάνει ένα βήμα πίσω», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η σχέση τους ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν περνούσαν σχεδόν κάθε μέρα μαζί για να προετοιμαστούν για τις απαιτητικές υποβρύχιες σκηνές της κοινής τους ταινίας «Deeper», η οποία έχει προσωρινά «παγώσει». «Ξεκίνησε ως αμοιβαίος επαγγελματικός σεβασμός και στη συνέχεια άναψε η φλόγα. Ο Τομ είχε μαγευτεί πλήρως από την Άνα», ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, συμπληρώνοντας πως εκείνη «απολάμβανε τη συντροφιά του» και τον έβρισκε «ευχάριστο και διασκεδαστικό».

Η Ντε Άρμας, όπως σημειώνεται, «ένιωθε έλξη, καθώς εκείνος τη στήριζε σε ό,τι ήθελε να κάνει». Ωστόσο, σύμφωνα με την «Daily Mail», η ηθοποιός βρίσκεται «σε κακή ψυχολογική κατάσταση» μετά τον χωρισμό και την αναβολή της ταινίας. «Η Άνα πίστευε ότι η φετινή χρονιά θα ήταν πολύ διαφορετική, οπότε είναι απογοητευμένη. Ξέρει όμως ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και προχωράει. Παραμένει φίλη με τον Τομ και δεν κάθεται σπίτι να κλαίει», είπε πηγή στην εφημερίδα.

Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή στα μέσα του Οκτώβρη. Πρόσωπο από το περιβάλλον τους, που μίλησε στη «Sun», δήλωσε: «Ο Τομ και η Άνα πέρασαν καλά μαζί, αλλά η σχέση τους έφτασε στο τέλος της. Θα παραμείνουν καλοί φίλοι, απλώς συνειδητοποίησαν ότι δεν θα μπορούσαν να πάνε πιο μακριά. Η σπίθα είχε σβήσει, όμως εξακολουθούν να εκτιμούν πολύ ο ένας τη συντροφιά του άλλου και φέρθηκαν ώριμα. Η Άνα έχει ήδη επιλεγεί να παίξει στην επόμενη ταινία του Τομ, οπότε θα συνεχίσουν να συνεργάζονται».

Οι δύο ηθοποιοί είχαν απαθανατιστεί τελευταία φορά δημόσια τον Ιούλιο, όταν επισημοποίησαν τη σχέση τους με μια ρομαντική απόδραση στο Γούντστοκ του Βερμόντ. Είχαν προηγουμένως προκαλέσει φήμες για τη σχέση τους τον Φεβρουάριο, ενώ λίγο πριν το ταξίδι αυτό, είχαν παρευρεθεί μαζί σε συναυλία των Oasis στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Τον ίδιο μήνα, απόλαυσαν και μια ημέρα με σκάφος στη Μινόρκα της Ισπανίας.

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν λίγο πριν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Λονδίνο. Τους επόμενους μήνες απαθανατίστηκαν ξανά σε εστιατόριο της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ τον Μάιο παρευρέθηκαν στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Νότινγκ Χιλ, απ’ όπου έφυγαν μαζί.

Με πληροφορίες από Dailymail