Η Anastasia έγραψε ιστορία στη Βόρεια Αμερική - Real.gr

Με εντυπωσιακή επιτυχία ολοκλήρωσε η Anastasia την πρώτη της solo περιοδεία σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη σύγχρονη ελληνική μουσική στο εξωτερικό. Για σχεδόν έναν μήνα, η πιο φρέσκια φωνή της νέας γενιάς ταξίδεψε σε εννέα πόλεις και παρουσίασε δέκα μοναδικές συναυλίες γεμάτες ενέργεια, συναίσθημα και ελληνικό πάθος.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

Η περιοδεία περιλάμβανε σταθμούς στο Σικάγο, το Οχάιο, την Ουάσινγκτον DC, την Τάμπα Μπέι, το Λος Άντζελες, το Τορόντο, το Μόντρεαλ, τη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη (όπου πραγματοποιήθηκαν δύο εμφανίσεις), επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που έχει πλέον η Anastasia σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Συνολικά, περισσότεροι από 6.400 θεατές παρακολούθησαν αυτή τη μουσική διαδρομή, που ανέδειξε τη δύναμη, την ανεξαρτησία και τη γνήσια επικοινωνία μιας καλλιτέχνιδας που έχει ήδη χτίσει το δικό της πιστό κοινό. Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, «είτε ήταν 1.000 άτομα είτε 100, όλοι ήρθαν για εκείνη – όχι για κάποιο μεγάλο όνομα, αλλά αποκλειστικά για την Anastasia».

Ένας από τους συνεργάτες της παραγωγής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια ενέργεια, πάθος και σύνδεση με το κοινό».

Η περιοδεία οργανώθηκε ως ανεξάρτητη παραγωγή από τον Mike Stathakis, με τη στήριξη τοπικών συνεργατών σε κάθε πόλη. Η απόφαση να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή μεγάλων εταιρειών ή γνωστών headliners χάρισε στην ομάδα απόλυτη δημιουργική ελευθερία — και τελικά δικαίωσε όλους όσοι πίστεψαν στο εγχείρημα από την πρώτη στιγμή.

Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων, μεταξύ του κοινού βρέθηκαν και γνωστές καλλιτέχνιδες όπως οι Evangelia, Sarina Cross και Καλομοίρα, οι οποίες ανέβηκαν αυθόρμητα στη σκηνή ύστερα από πρόσκληση της Anastasia, δημιουργώντας μια συγκινητική στιγμή αλληλοεκτίμησης και σεβασμού – όχι ένα προγραμματισμένο “show moment”, αλλά μια γνήσια έκφραση συντροφικότητας.

Από το πρώτο κομμάτι μέχρι το τελευταίο encore, η Anastasia παρουσίασε ένα δυναμικό πρόγραμμα που ισορροπούσε ανάμεσα στην ποπ ενέργεια και τον λαϊκό παλμό, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως «Αμαρτίες», «Μυστικό», «Σιγά το Πράμα», «Φιλικά», «Για την Ελλάδα» και «Κάθε Λέξη» – τραγούδια που ήδη αποτελούν σύμβολα μιας νέας γενιάς.

Ιδιαίτερη στιγμή της περιοδείας αποτέλεσε η συναυλία στο Code Astoria της Νέας Υόρκης, στις 24 Οκτωβρίου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ελληνική μουσική βραδιά αποκλειστικά για κοινό κάτω των 18 ετών. Ήταν μια ιστορική στιγμή που σηματοδότησε τη γέννηση μιας νέας γενιάς Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι αγκαλιάζουν ενεργά τη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Η περιοδεία της Anastasia ήταν κάτι περισσότερο από μια σειρά συναυλιών· αποτέλεσε πολιτιστικό γεγονός, που ένωσε την ελληνική κοινότητα της Αμερικής και του Καναδά μέσα από τη μουσική, τη συγκίνηση και το αυθεντικό συναίσθημα.

Η νεαρή τραγουδίστρια ανέβηκε σε σκηνές που στο παρελθόν έχουν φιλοξενήσει θρύλους όπως η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος, η Δέσποινα Βανδή, η Έλλη Κοκκίνου, η Γλυκερία, η Καίτη Γαρμπή, η Μαρινέλλα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Πασχάλης Τερζής, ο Σάκης Ρουβάς και ο Σταμάτης Γονίδης. Σήμερα, η Anastasia συνεχίζει αυτή τη μεγάλη παράδοση, με φρέσκια ενέργεια, νέο κοινό και μια φωνή που ήδη ταξιδεύει πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Με δέκα εμφανίσεις σε εννέα πόλεις και χωρίς τη στήριξη κάποιου άλλου μεγάλου ονόματος, η Anastasia έγινε η νεότερη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που έχει πραγματοποιήσει δική της solo περιοδεία στη Βόρεια Αμερική — ένα επίτευγμα που ξεχωρίζει για τη δύναμη, την αυθεντικότητα και το όραμά του.

Η επιτυχία αυτή απέδειξε ότι το ελληνικό τραγούδι μπορεί να σταθεί με σύγχρονο ήχο και διεθνή προοπτική σε κάθε σκηνή του κόσμου. Με πίστη, συνέπεια και συναίσθημα, η Anastasia έδειξε πως η ελληνική μουσική όχι μόνο έχει παρόν και μέλλον, αλλά και μια νέα φωνή που το εκφράζει — τη δική της.