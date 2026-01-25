Quantcast
Η Άννα Βίσση και η Μαρία Κίτσου τραγούδησαν μαζί το «Όσο έχω φωνή» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
Η Άννα Βίσση και η Μαρία Κίτσου τραγούδησαν μαζί το «Όσο έχω φωνή» – ΒΙΝΤΕΟ

12:45, 25/01/2026
Στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση, διασκέδασε η Μαρία Κίτσου.

Η ηθοποιός μάλιστα δημοσίευσε στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τη βραδιά.

Στα κλιπ που ανάρτησε η Μαρία Κίτσου, η τραγουδίστρια ενώ βρίσκεται πάνω στη σκηνή, φαίνεται να σκύβει προς το μέρος της για να τραγουδήσουν μαζί το κομμάτι «Όσο έχω φωνή». Αφού ερμηνεύουν μαζί το τραγούδι, η Άννα Βίσση τείνει το μικρόφωνο προς την ηθοποιό για να συνεχίσει μόνη της.

Δείτε βίντεο:

 

