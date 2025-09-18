Η Αντζελίνα Τζολί στο κόκκινο χαλί του 73ου Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν - Real.gr

Η Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie), θα ενισχύσει το λαμπερό καστ του 73oυ Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν (SSIFF), καθώς θα βρεθεί στην ισπανική πόλη, για να συμπαρουσιάσει τη νέα ταινία της Αλίς Βινοκούρ (Alice Winocour) «Couture», η οποία συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα.

Η σταρ θα δώσει το παρών στις 21 Σεπτεμβρίου, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Λουί Γκαρέλ (Louis Garrel) και Γκαράνς Μαριλιέ (Garance Marillier), τη σκηνοθέτρια και τους ηθοποιούς Ανιέρ Ανέι (Anyier Anei) και Έλα Ραμφ (Ella Rumpf).