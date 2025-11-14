Η Αριάνα Γκράντε δέχτηκε επίθεση από θαυμαστή της στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Η Αριάνα Γκράντε δέχτηκε επίθεση από θαυμαστή της στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» – ΒΙΝΤΕΟ

11:46, 14/11/2025
Επεισοδιακή ήταν η πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη για την Αριάνα Γκράντε, η οποία δέχτηκε επίθεση από θαυμαστή της.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του φιλμ φαίνεται να περπατά στο κίτρινο «Yellow Brick Road» χαλί στα Universal Studios Singapore, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Μισέλ Γέο, Σίνθια Ερίβο και Τζεφ Γκόλντμπλουμ, όταν ένας άντρας τρέχει προς το μέρος της και περνά το χέρι του γύρω της.

Όπως φαίνεται, ενώ την τραβά κοντά του, εκείνη προσπαθεί να απομακρυνθεί.

Η Ερίβο ορμάει αμέσως προς το μέρος του, μπαίνοντας ανάμεσα στην Αριάνα Γκράντε και τον άντρα, ενώ του φωνάζει. Στη συνέχεια, τα μέλη της ασφάλειας επενέβησαν και απομάκρυναν τον άντρα από το πλευρό της 32χρονης σταρ, η οποία φαινόταν εμφανώς ταραγμένη από το περιστατικό, ενώ η Ερίβο και η Γέο προσπαθούσαν να την ηρεμήσουν.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pyjama Man (@pyjamamann)

Οι θαυμαστές της τραγουδίστριας αναγνώρισαν ότι εισβολέας ήταν ο Τζόνσον Γουέν, ένα άτομο που είναι γνωστό στο διαδίκτυο ως «Pyjama Man».

Μάλιστα, ο ίδιος ανάρτησε βίντεο από το περιστατικό στο Instagram, γράφοντας: «Αγαπητή Αριάνα Γκράντε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να πηδήξω στο Yellow Carpet και να βρεθώ δίπλα σου».

@wheninmanila Man jumps over the barricade to run to Ariana Grande at the yellow carpet of the “Wicked: For Good” premiere in Singapore. We are so relieved she’s alright! #arianagrande #wickedforgood #wheninmanila ♬ original sound – WhenInManila.com

