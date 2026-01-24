Quantcast
Η Ελένη Δουνδουλάκη στο InStyle – Zωή μέσα στη δημιουργικότητα - Real.gr
18:15, 24/01/2026
Θεατρολόγος. Αριστούχος διδάκτωρ και πτυχιούχος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών τηςΦιλοσοφικής Σχολής. Κάτοχος μεταπτυχιακών, σύμβουλος πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης. ΗΓενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Ελένη Δουνδουλάκη, είναι ο σωστός άνθρωπος στησωστή θέση! από την Ξένια Ιωάννου Η μητέρα της είναι η Λαλούλα Χρυσικοπούλου. Γνωστή φυσιογνωμία σε όσους παρακολουθούν και αγαπούν το θέατρο. Σκηνογράφος και ενδυματολόγος με μεγάλη […]

