Η Ελένη κατακτά και την Ευρώπη - Real.gr

Η Ελ. Φουρέιρα δημιουργεί καλοκαιρινές αναμνήσεις με την οικογένειά της, συνεχίζει, όμως, να κάνει επιτυχία εντός και εκτός Ελλάδας, με το κοινό να την αποθεώνει και να ανυπομονεί για τις συναυλίες της σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Ελένη Φουρέιρα έχει αφιερώσει το καλοκαίρι αποκλειστικά στους άνδρες της ζωής της. Είχε πάρει την απόφαση να ξεκουραστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες της, να παίξει με τον 2,5 ετών γιο της Ερμή και να χαρεί τον σύντροφό της Αλμπέρτο Μποτία. Ωστόσο, η εκρηκτική performer συνεχίζει να κάνει επιτυχίες εντός και εκτός Ελλάδας.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού με τίτλο «Burnout», με ντουέτο την Κατερίνα Ντούσκα και την Ελ. Φουρέιρα, γνωρίζει απόλυτη επιτυχία έχοντας κερδίσει το κοινό, ενώ συνεχίζει την ανοδική πορεία του. Πρόκειται για ένα dance τραγούδι διεθνών προδιαγραφών που εδώ και μία εβδομάδα βρίσκεται στο νούμερο 9 στο τοπ 10 του UK Commercial Pop Chart. Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν οι Κ. Ντούσκα, David Sneddon, Leon of Athens, ενώ την παραγωγή έκανε ο Nick Kodonas και το mix ο υποψήφιος για Grammy, Geoff Swan. Με την Αγγλία να ακούει στο repeat το τραγούδι, η Ελένη έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην οπτικοποίησή του αφού με την Κ. Ντούσκα επιμελήθηκαν τη δημιουργία του σύγχρονου music video που γύρισαν με τη χρήση smart glasses και σκηνοθέτησαν οι ίδιες.

Το «Burnοut», που κυκλοφορεί από την Panik Records, βασίστηκε σε μια πρωτοποριακή ιδέα της Ελ. Φουρέιρα, με τις δύο πρωταγωνίστριες να περνούν μαζί μια ξέφρενη βραδιά στην Αθήνα και να παρακολουθούν η μία την άλλη μέσα από τους φακούς των AI γυαλιών που φορούν, καταγράφοντας τα πάντα. Αυτή είναι και η πρώτη φορά που γυρίζεται στην Ελλάδα music video με αυτόν τον τρόπο.

Η Κ. Ντούσκα και η Ελ. Φουρέιρα ζουν και μεταφέρουν το απόλυτο night out με τα μάτια της μίας να γίνονται ο καθρέφτης της άλλης, με τις εικόνες να εναλλάσσονται με γρήγορο ρυθμό, απαθανατίζοντας τη «μαγεία» της στιγμής και προσφέροντας μια πρωτόγνωρη οπτική εμπειρία.

Ανοδική πορεία

Και μπορεί αυτό το διάστημα η Ελένη να παίζει με την άμμο παρέα με τον γιο της και να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα στην αγκαλιά του συντρόφου της, όμως η καριέρα της ακολουθεί ανοδική πορεία χάρη στη στοχοπροσήλωσή της και στην πολύ σκληρή δουλειά της. Το φθινόπωρο η Ελένη θα φτιάξει βαλίτσες για το εξωτερικό στο πλαίσιο των εμφανίσεών της στην Ευρώπη και συγκεκριμένα σε Βερολίνο, Βαρκελώνη, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Στοκχόλμη. Η αρχή θα γίνει από το Βερολίνο στις 22 Οκτωβρίου, στις 27 θα παρουσιάσει το εκρηκτικό live της στο Λονδίνο, στις 29 θα εμφανιστεί στις Βρυξέλλες και στις 2 Νοεμβρίου θα την απολαύσει το κοινό της Βαρκελώνης.

