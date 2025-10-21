Η εξήγηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό - Real.gr

Στη δημοσιότητα έρχονται οι πρώτες διευκρινίσεις της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό με τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό στη Χαλκιδική, που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και ερωτημάτων για τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων από πολίτες.

Έπραξαν ως όφειλαν λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. για τους αστυνομικούς που μετέφεραν την Δέσποινα Βανδή, όταν έμεινε το αυτοκίνητό της σε αυτοκινητόδρομο στη Χαλκιδική, μετά από έντονη κριτική που δέχτηκε η ελληνική αστυνομία για την μεταφορά της τραγουδίστριας με περιπολικό.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, πηγές της ΕΛΑΣ σημειώνουν: «Αυτή η γυναίκα κινούνταν σε μία λεωφόρο που δεν έχει ΛΕΑ, έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημα της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Διερχόμενο ένα περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει ενώ μεριμνήσαμε και για την γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.

Καμία ΕΔΕ, οι συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο».