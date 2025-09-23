Η Κατερίνα Καινούργιου με παντοφλάκια στην εκπομπή – «Δεν μπορώ με τα τακούνια, με πιέζουν» - Real.gr

Quantcast
13:45, 23/09/2025
Η Κατερίνα Καινούργιου με παντοφλάκια στην εκπομπή – «Δεν μπορώ με τα τακούνια, με πιέζουν»

ΠΗΓΗ: Katerina Kainourgiou Official/Instagram

Όπως δεν την έχουμε συνηθίσει εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό της εκπομπής “Super Κατερίνα”, το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου. Αν και στην έναρξη της εκπομπής η παρουσιάστρια έκανε την είσοδό της με ψηλοτάκουνα, στο διάλειμμα για διαφημίσεις άλλαξε
παπούτσια και φόρεσε φλατ. «Άλλαξα παπούτσια, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ […]

