Η Κατερίνα Καινούργιου με παντοφλάκια στην εκπομπή – «Δεν μπορώ με τα τακούνια, με πιέζουν» - Real.gr

Όπως δεν την έχουμε συνηθίσει εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό της εκπομπής “Super Κατερίνα”, το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου. Αν και στην έναρξη της εκπομπής η παρουσιάστρια έκανε την είσοδό της με ψηλοτάκουνα, στο διάλειμμα για διαφημίσεις άλλαξε

παπούτσια και φόρεσε φλατ. «Άλλαξα παπούτσια, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr