Quantcast
Η «King Kylie» επέστρεψε: Μυστήριο γύρω από το χρώμα μαλλιών που επαναφέρει - Real.gr
real player

Η «King Kylie» επέστρεψε: Μυστήριο γύρω από το χρώμα μαλλιών που επαναφέρει

23:15, 15/10/2025
Η «King Kylie» επέστρεψε: Μυστήριο γύρω από το χρώμα μαλλιών που επαναφέρει

ΠΗΓΗ: kyliejenner / Instagram

Η Kylie Jenner επαναφέρει αυτό το εμβληματικό χρώμα μαλλιών καθώς περπατά με χειροπέδες και δερμάτινο σουτιέν.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved