Η «kiss cam» πρόδωσε παράνομο ζευγάρι στη συναυλία των Coldplay - Πώς αντέδρασε η σύζυγος του CEO - Real.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από συναυλία των Coldplay όπου η «kiss cam» αποκάλυψε ένα αγκαλιασμένο ζευγάρι. Μόνο που το ζευγάρι ήταν... παράνομο, καθώς ο κύριος είναι παντρεμένος.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συναυλίας στη γιγαντοοθόνη εμφανίστηκαν ο Άντι Μπάιρον, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας λογισμικού Astronomer, και η επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κρίστιν Κάμποτ. Ο Μπάιρον στεκόταν πίσω από την Κάμποτ, έχοντας τυλίξει τα χέρια του γύρω από τη μέση της. Αμέσως ο Μπάιρον άφησε από την αγκαλιά του την Κάμποτ και προσπάθησε να βγει εκτός πλάνου, ενώ εκείνη κάλυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της και γύρισε την πλάτη στην κάμερα μην μπορώντας να πιστέψει τι συνέβη.

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν τότε είπε: «Ελπίζω να μην κάναμε κάτι κακό», και σχολίασε με νόημα: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί».

Χρήστες του διαδικτύου επιχείρησαν, μάλιστα, να «διαβάσουν» τα χείλη των δύο πρωταγωνιστών υποστηρίζοντας ότι ο Μπάιρον όταν αντιλήφθηκε ότι η κάμερα έχει εστιάσει πάνω τους είπε «γαμώτο, εγώ είμαι» και η Κάμποτ ψέλλισε «είναι άβολο».

New camera angle from Coldplay‘ concert last night with Andy Byron and Kristin Cabot and their team from Astronomer pic.twitter.com/eT3SucaJa3

