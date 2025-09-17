Η Κλέλια Ανδριολάτου επιστρέφει στον ρόλο που την έκανε γνωστή - Με ποιον φωτογραφήθηκε - Real.gr

Η Κλέλια Ανδριολάτου επιστρέφει στο «Maestro» για τέταρτη σεζόν, συνδυάζοντας επιτυχία και δημιουργικότητα ως μούσα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, αλλά και προσωπική γαλήνη στο πλευρό του Μπάμπη Τσαούσογλου

ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

Η Κλέλια Ανδριολάτου είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες ηθοποιούς της γενιάς της, με το ταλέντο και τη γοητεία της να κερδίζουν σταθερά το κοινό. Αυτή τη φορά, η νεαρή πρωταγωνίστρια έδωσε το πιο ευχάριστο νέο στους θαυμαστές του «Maestro»: Η τέταρτη σεζόν είναι πλέον γεγονός! Με μια ανάρτηση στο Instagram, μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, κρατώντας στα χέρια τους σελίδες από το ολοκαίνουργιο σενάριο.

Το «Maestro», η σειρά που καθήλωσε το ελληνικό κοινό και ταξίδεψε μέχρι και στο Netflix, επιστρέφει για να συνεχίσει να αφηγείται ιστορίες γεμάτες πάθος, συγκίνηση και δυνατές ερμηνείες. Η Κλέλια, που έχει ήδη κερδίσει τον τίτλο της «μούσας» του Χρ. Παπακαλιάτη, φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της δημιουργικής συνεργασίας, που την έχει αναδείξει σε πρωταγωνίστρια πρώτης γραμμής.

Η ίδια, άλλωστε, με την απλότητα και την κομψότητά της, έχει καταφέρει να γίνει fashion icon, αλλά και ένα πρόσωπο που εκφράζει τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Στις συνεντεύξεις της, τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ζει το παρόν, να δημιουργεί και να περιβάλλεται από ανθρώπους που την εμπνέουν. Κάτι που σίγουρα αντικατοπτρίζεται στη σχέση της με τον Παπακαλιάτη, ο οποίος όχι μόνο τη σκηνοθετεί, αλλά και της ανοίγει συνεχώς νέους δρόμους στην καριέρα της.

Τα γυρίσματα της νέας σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει και οι πρώτες εικόνες από τα παρασκήνια προμηνύουν μια παραγωγή ακόμη πιο φιλόδοξη και εντυπωσιακή. Το κοινό ανυπομονεί να δει πώς θα εξελιχθούν οι χαρακτήρες και ποιες νέες ιστορίες θα μπλεχτούν με το γνώριμο νησιώτικο σκηνικό, που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της σειράς.

Μακριά από τα φώτα του πλατό, η Κλέλια φαίνεται να έχει βρει την ισορροπία και στην προσωπική της ζωή. Στο πλευρό της βρίσκεται ο επιχειρηματίας Μπάμπης Τσαούσογλου, γόνος γνωστής οικογένειας της Κέρκυρας, με τον οποίο γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Maestro» στο νησί. Οι δυο τους μετρούν ήδη περίπου δύο χρόνια σχέσης, την οποία προτιμούν να κρατούν μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα. Ο Μπάμπης τη στηρίζει διακριτικά σε κάθε νέο της βήμα, ενώ η ίδια δεν κρύβει ότι η παρουσία του της δίνει γαλήνη και έμπνευση, ώστε να αφοσιώνεται με ακόμη περισσότερη ενέργεια στις επαγγελματικές προκλήσεις.