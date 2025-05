Η Kristin Davis αποκαλύπτει το fashion motto που έμαθε από τη Sarah Jessica Parker. Μάθε γιατί το να είσαι “overdressed” είναι η νέα τάση και πώς το στιλ της SJP επηρέασε τη ζωή της Charlotte York. Ανακάλυψε τη φιλοσοφία πίσω από το ντύσιμο για τον εαυτό σου, ενόψει της πρεμιέρας του And Just Like That σεζόν 3.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr