Η Λέινι Γουίλσον απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της κάντρι μουσικής για δεύτερη φορά - Real.gr

Το Νάσβιλ υποκλίθηκε για ακόμα μια φορά στην Λέινι Γουίλσον (Lainey Wilson) στην 59η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής (CMA).

Στη λαμπερή εκδήλωση, η Γουίλσον, η οποία ανέλαβε και χρέη οικοδέσποινας για τρίτη φορά, αποδείχθηκε η απόλυτη κυρίαρχη κατακτώντας τη μεγαλύτερη διάκριση, το βραβείο στην κατηγορία «Διασκεδαστής της Χρονιάς», για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

Η σταρ έφυγε από την Bridgestone Arena συνολικά με τρία έπαθλα κατακτώντας επίσης τα βραβεία στις κατηγορίες «Άλμπουμ της Χρονιάς» για το «Whirlwind» και το «Καλύτερη Τραγουδίστρια της Χρονιάς» για τέταρτη συνεχή φορά.

Μαζί με τους Ράιλι Γκριν και Έλα Λάνγκλεϊ, που επίσης κέρδισαν από τρία βραβεία, ήταν οι καλλιτέχνες με τις περισσότερες νίκες.