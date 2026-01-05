Η… « μαμά» Ιουλία Καλλιμάνη και η εξαίρεση - Real.gr

Για μια ακόμα φορά η Ιουλία Καλλιμάνη φέρνει την ανατροπή . Η αγαπητή τραγουδίστρια έγινε μαμά για τις ανάγκες του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Εξαίρεση εσύ» , που κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Την μουσική υπογράφει ο Μιχάλης Τουρατζίδης, ενώ τους στίχους η Τζένη Τσίκο, σε μια ακόμη επιτυχημένη συνεργασία, που αποτυπώνει την σύγχρονη μουσική ενέργεια, με νοσταλγικές αναφορές από τα 90s, ιδανικά προσαρμοσμένες στο σήμερα!

Το «Εξαίρεση Εσύ», συνοδεύεται από ένα ανεβαστικό music video με την υπογραφή του Βαγγέλη Τσαουσόπουλου, αλλά και από ένα ιδιαίτερο cover. Στο εξώφυλλο αυτό η Ιουλία Καλλιμάνη, που το κοινό της, της έχει δώσει τον χαρακτηρισμό «μαμά Ιουλία», εμφανίζεται να κρατά αγκαλιά ένα μωρό, μια εικόνα που συμβολίζει την τρυφερότητα, την αλήθεια και την «εξαίρεση» που μπορεί να φέρει ένας άνθρωπος στη ζωή μας, κάνοντας «αδιάφορους», όλους γύρω!

Η τραγουδίστρια που , για πολλοστή χρονιά, συνεχίζει με αμείωτη επιτυχία τις sold out εμφανίσεις της , επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της στη νυχτερινή διασκέδαση και τη σταθερά ανοδική της πορεία ξεσηκώνει τους φαν της με το νέο της τραγούδι. Το «Εξαίρεση εσύ» , που κυκλοφορεί από τη Heaven Music και το κανάλι του Μιχάλη Τουρατζίδη στο YouTube, έρχεται να προστεθεί στη δισκογραφία της, ως μια ακόμα ξεχωριστή στιγμή, έτοιμη να αγαπηθεί και να χορευτεί.

Δείτε εδώ το video clip: