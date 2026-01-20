Η μεγάλη επιστροφή της Χίλαρι Νταφ στη σκηνή - Real.gr

Η Χίλαρι Νταφ (Hilary Duff) πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιστροφή στη σκηνή, χαρίζοντας μια εμφάνιση που ήταν το όνειρο κάθε θαυμαστή της διάσημης σειράς «Lizzie McGuire».

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο εμβληματικό O2 Shepherd’s Bush Empire του Λονδίνου στην πρώτη της συναυλία από το 2015.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, μία από τις κορυφαίες στιγμές ήταν η ερμηνεία της επιτυχίας «What Dreams Are Made Of» την οποία η Χίλαρι Νταφ τραγούδησε ζωντανά για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Το τραγούδι έκανε ντεμπούτο στην ταινία του 2003 «The Lizzie McGuire Movie».

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «luck…or something», που αναμένεται στις 2 Φεβρουαρίου.