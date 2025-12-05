Η μητέρα της Τέιλορ Σουίφτ εμφανίζεται στη σειρά ντοκιμαντέρ «The Eras Tour: The End of an Era» - Real.gr

Η επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ για την ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ, «Taylor Swift: The Eras Tour: The End of an Era» μόλις έγινε λίγο πιο προσωπική, χάρη στη μητέρα της, Αντρέα Σουίφτ.

Αναφερόμενη στην αρχή της πορείας της κόρης της, η Άντρεα Σουίφτ λέει: «Πολύ νωρίς ήξερε ότι θα έπρεπε να δουλέψει πολύ σκληρά», καθώς τα βίντεο δείχνουν την Τέιλορ σε ηλικία 12 ετων να ερμηνεύει ρόλους σε σχολικά θεατρικά έργα.

«Αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ έστω και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου μπορούσες να πιστέψεις ότι θα γίνει αυτό» προσθέτει θαυμάζοντας την περιοδεία Eras Tour της κόρης της, η οποία έσπασε τα ρεκόρ.

Το τρέιλερ υπόσχεται ένα μείγμα νοσταλγίας, σκληρής δουλειάς και της μαγείας της ραγδαίας ανόδου της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

Η σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων που θα προβληθεί στο Disney+/Hulu. Τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ θα κάνουν πρεμιέρα στο Disney+ στις 12 Δεκεμβρίου, με δύο επεισόδια να προβάλλονται κάθε εβδομάδα για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η σειρά ντοκιμαντέρ θα ασχοληθεί με τα παρασκήνια της μεγαλύτερης περιοδείας όλων των εποχών: The Eras Tour (2023-2024).