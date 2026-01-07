Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν είναι έτοιμη να γίνει… γιαγιά – «Δεν είμαι συμφιλιωμένη απόλυτα με το να αποκτήσω εγγονάκι» - Real.gr

Quantcast
Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν είναι έτοιμη να γίνει… γιαγιά – «Δεν είμαι συμφιλιωμένη απόλυτα με το να αποκτήσω εγγονάκι»

22:45, 07/01/2026
Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν είναι ακόμα απόλυτα συμφιλιωμένη με την ιδέα του να αποκτήσει σύντομα εγγόνι, όπως εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε στο podcast των Rainbow Mermaids και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ίδια έγινε μητέρα σε ηλικία 23 χρόνων. Όπως είπε, μεγάλωσε και η ίδια μαζί με τις κόρες […]

