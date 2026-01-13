Η νέα ζωή του Μιχάλη Σηφάκη - Real.gr

Με την έλευση της νέας χρονιάς ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας γυρνά σελίδα στην προσωπική του ζωή, καθώς υποδέχθηκε το 2026 στην αγκαλιά της γοητευτικής σχεδιάστριας κοσμημάτων, Ζωής Μαρούδη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Μιχάλης Σηφάκης, πρώην διεθνής τερματοφύλακας και μάνατζερ πλέον ποδοσφαιριστών, ζει την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό της γοητευτικής Ζωής Μαρούδη, σχεδιάστριας κοσμημάτων και επιχειρηματία στον χώρο της ένδυσης. Ο Κρητικός πρώην ποδοσφαιριστής είναι μαζί με τη νέα του αγαπημένη εδώ και αρκετούς μήνες και πλέον φαίνεται ότι δεν θέλει να κρύβεται. Ο Μ. Σηφάκης πλέον βρίσκεται περισσότερο στην Αθήνα παρά στη γενέτειρά του, το Ηράκλειο της Κρήτης, απολαμβάνοντας με την αγαπημένη του ρομαντικές βόλτες στα νότια προάστια.

Ο βετεράνος τερματοφύλακας, που υπερασπίστηκε με μεγάλη επιτυχία δεκάδες φορές την εστία της Εθνικής Ελλάδας, ήταν σε σχέση μέχρι πρότινος με το πρώην μοντέλο Αθηνά Πικράκη, αλλά εδώ και αρκετό καιρό η καρδιά του ανήκει αλλού. Το 2018, παντρεύτηκε την τότε σύντροφό του Ολγα Στεφανίδη, με την οποία όμως πήρε διαζύγιο έξι χρόνια μετά.

Πλέον, ως μάνατζερ αθλητών πραγματοποιεί πολλά ταξίδια, αλλά ο ίδιος κάθε φορά ανυπομονεί να επιστρέψει στην αγκαλιά της Ζωής του. Η σύντροφός του είναι καταξιωμένη στον χώρο του επιχειρείν, καθώς έχει δύο επιτυχημένα brands στον τομέα του κοσμήματος και της ένδυσης. Οσον αφορά τον Μ. Σηφάκη, συμμετέχει στο νέο «Survivor» που παρουσιάζει ο Γιώργος Λιανός από τον Αγιο Δομίνικο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρώην τερματοφύλακας κρατά χαμηλούς τόνους όχι μόνο στην επαγγελματική, αλλά και στην προσωπική του ζωή, παρότι πλέον νιώθει ότι έχει βρει την ιδανική σύντροφο. Ο ίδιος δεν δημοσιεύει συχνά στιγμές από τη ζωή του, αλλά πρόσφατα «έδειξε» πόσο ευτυχισμένος και ισορροπημένος νιώθει με τη Ζ. Μαρούδη.

Ο Μ. Σηφάκης θέλει να έχει μια σωστή εικόνα και να αποτελεί παράδειγμα για τους νεότερους αθλητές. Ο ίδιος μάλιστα διακρίθηκε το 2009 από τον ΠΣΑΠ με το βραβείο υπεύθυνης στάσης για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε σε απρόκλητη επίθεση οπαδού που δέχθηκε αγωνιζόμενος. Το ζευγάρι γιόρτασε μαζί την έλευση του 2026 με τρυφερότητα και αγκαλιές, διάγοντας μια ευτυχισμένη περίοδο, όπως λένε πρόσωπα από το περιβάλλον του. Οι δυο τους, θέλοντας να προχωρήσουν από κοινού στη ζωή τους, σκέφτονται πολύ σοβαρά το επόμενο βήμα και φαίνεται να μην τους σταματά τίποτα.