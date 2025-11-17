Η Ντακότα Τζόνσον αυτοπροτάθηκε με χιούμορ στον Γιώργο Λάνθιμο: «Υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί... εκτός από την Στόουν» - Real.gr

Quantcast
Η Ντακότα Τζόνσον αυτοπροτάθηκε με χιούμορ στον Γιώργο Λάνθιμο: «Υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί… εκτός από την Στόουν»

16:00, 17/11/2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε έναν διαφορετικό ρόλο βρέθηκε η Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson) καθώς συντόνισε μία συζήτηση για την νέα ταινία «Bugonia», με καλεσμένους τον Γιώργο Λάνθιμο, την Έμα Στόουν (Emma Stone) και τον Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons) στο Λος 'Αντζελες.

Μάλιστα δεν δίστασε να προτείνει, με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο, να ενταχθεί στο καστ του επόμενου πρότζεκτ του καταξιωμένου Έλληνα σκηνοθέτη, σύμφωνα με το Hollywood Reporter. Παράλληλα, η σταρ αποκάλυψε πως έχει παρακολουθήσει την ταινία δύο φορές μέσα σε μόλις 24 ώρες, ωστόσο επέμενε με χιούμορ προς το κοινό πως ήταν «το λάθος άτομο» για τον ρόλο του συντονιστή.

«Αυτή δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», σημείωσε γελώντας.

Καθώς η Τζόνσον επέλεγε τις ερωτήσεις από το κινητό της, ανέφερε ότι αυτή είναι η τέταρτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με την Στόουν και πρόσθεσε: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

«Τι! Όχι, σωστά;», παρενέβη η Έμα Στόουν κοιτάζοντας τον Γιώργο Λάνθιμο. «Όχι, κάνε την παρουσίασή σου», συνέχισε αναφερόμενη στην Τζόνσον.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια επαίνεσε την Στόουν που ξύρισε το κεφάλι της για την ταινία και σημείωσε πως ήταν καλυμμένο με κρέμα ή αίμα για το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας.

«Ποιος σε όλο τον κόσμο φαίνεται τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;» αναρωτήθηκε.

Ο Πλέμονς με τη σειρά του μίλησε επίσης για τη δική του εμπειρία με τα μαλλιά, καθώς φορούσε extensions στην ταινία.

«Τα μαλλιά ήταν κάτι πολύ σημαντικό, η απώλεια και η αύξηση των μαλλιών – υπήρξε μια περίοδος όπου όταν έβαζα extensions, πλησίαζα τον Γιώργο και κάθε φορά που με έβλεπε, απλώς γελούσε», θυμήθηκε ο σταρ.

Η Τζόνσον έκλεισε τη συζήτηση δηλώνοντας: «Μετανιώνω που το έκανα αυτό. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Η Έμα με προειδοποίησε, αλλά είχα ήδη πει ναι. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε πριν τελειώσει αυτή η απαίσια συνέντευξη;».

«Δεν ήταν και τόσο άσχημα. Νομίζω ότι είσαι η τρίτη καλύτερη συντονίστρια σε μια βραδιά που είχαμε πολλές συζητήσεις» της απάντησε ο Πλέμονς.

